Ольга Дибцева решилась на смелый шаг и пожалела: "Меня тошнило, я не могла жить"

Ольга Дибцева считается одной из самых красивых отечественных актрис. Но еще несколько лет назад она весила 93 килограмма.

С таким весом актриса шла рожать. По словам Дибцевой, она ни в чем себе не отказывала - ела что хотела и сколько хотела. В роддоме артистка скинула десять килограммов, но все равно чувствовала себя крайне некомфортно. Дибцева признавалась, что смотрела на себя в зеркало и плакала. Она считала свой вес катастрофой.

Чтобы похудеть, звезда отказалась от сладкого и перешла на пятиразовое питание - завтрак, обед, ужин и два перекуса. Во время каждого приема пищи она съедала тарелку еды диаметром 21 сантиметр. Каждая тарелка была наполовину заполнена свежими овощами, на четверть - белком (мясо, рыба, курица), на четверть – углеводами (крупы, картошка, макароны). Кроме того, Ольга Дибцева записалась к массажисту и ежедневно проходила 8-10 тысяч шагов.

В результате актрисе удалось скинуть 35 килограммов. С тех пор прошло несколько лет, но Ольга держит вес. В новом интервью Дибцева призналась, что избегает спиртное, потому что это подразумевает употребление закуски, которая бывает весьма калорийна. "Ну, иногда я прям очень, всегда, когда шампусик, сразу сыр, соленья и опять кругами", - пояснила актриса.

Впрочем, Дибцева позволяет себе слабости. Например, ест салаты с майонезом. А еще она пробовала очень популярные в шоу-бизнесе уколы для похудения. Ольга призналась, что ей этот метод не подошел. Она себя очень плохо чувствовала. "Меня тошнило, я не могла жить. Это не мое", - заявила актриса Пятому каналу.

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