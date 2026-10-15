Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку, что мир в настоящее время переживает кардинальную трансформацию, страны Евразии требуют стабильности.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что Зеленский выдвинул неприемлемые условия для проведения выборов, а цели СВО четкие - в отличие от постоянных изменений в политике Запада по Украине.

Лавров добавил, что Россия поддержала "дизельную сделку" Трампа, а Зеленский продолжает просить оружие.

Как подчеркнул министр, своей реакцией на "дизельную сделку" Москвы и Вашингтона Зеленский бросает прямой вызов в адрес президента Соединенных Штатов.

Ранее в Кремле заявили, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, несмотря на разговоры об энергетическом перемирии. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".