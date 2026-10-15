"Я абсолютно верю в любовь": певица Алсу сообщила о новом муже и третьем ребенке

Летом 2024 года певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. После развода они остались жить с матерью.

По слухам, семью певицы разрушила бывшая невеста рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова. Алсу намекала на это, оставляя едкие комментарии в соцсети.

Но постепенно артистка пережила крах брака. Ставшая свободной женщиной Алсу призналась, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков.

Более того, Алсу даже не исключает возможности снова выйти замуж и родить третьего ребенка. "Несмотря на какие-то сложности и разные этапы в моей жизни, я осталась абсолютно жизнелюбивым человеком. Я абсолютно верю в любовь. Я, конечно, хотела бы, может быть, даже выйти замуж еще раз... Если в моей жизни будет человек, с которым я буду готова провести всю свою жизнь, то, наверное, было бы классно, если бы нас еще и объединил общий ребенок", - высказалась в подкасте Эмину Агаларову артистка.

Находится ли она сейчас в отношениях, певица предпочла не говорить, лишь признавшись, что пока не готова говорить об этом на всю страну.

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