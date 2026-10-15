Посланник Трампа нашел способ восстановления отношений России и США

Двери, которые закрыла политика, способен открыть спорт. Ключ к восстановлению общения России и США предложил спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли.

По словам дипломата, который работает как в госдепартаменте США, так и в Белом доме, американский президент Дональд Трамп также понимает роль спорта. Это естественная отправная точка.

Отметил дипломат хоккей: Соединенные Штаты и Россия обладают выдающимися игроками, богатой общей историей и взаимным уважением к этой игре. В то же время, подчеркнул Замполли, не стоит хоккеем ограничиваться, передает ТАСС.