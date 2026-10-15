Родители Анны Маловой, умершей после родов по вине врачей, судятся с ее мужем

В Новочеркасске в начале апреля произошла трагедия, оставившая без мамы двоих малышей. 27-летняя Анна Малова отправилась в роддом в прекрасном настроении и абсолютно здоровой, но домой она не вернулась.

Молодая мамочка умерла, впав в кому во время кесарева сечения. Родные Анны уверены, что в этом виноваты врачи. Главным подозреваемым по делу проходит анестезиолог, именно после его манипуляций состояние роженицы резко ухудшилось. Муж Маловой Иван пытается добиться справедливости.

Также мужчина воспитывает двоих детей. В этом ему помогает мама. Родители Анны долгое время не давали комментариев и не выходили на связь. Но внезапно свекры подали на Ивана в суд. Они требуют установить правила общения с внуками. В дом к убитому горем вдову уже наведались органы опеки, чтобы проверить, в каких условиях живут дети.

Иван в шоке от такого поведения некогда родных людей. Он добивается того, чтобы виновных в гибели жены врачей наказали по всей строгости закона. А в это тяжелое время родные Анны добавили ему проблем и трудностей.

В соцсетях на мужчину обрушился шкал критики. Многие уверены, что его мама забрала внуков и не дает родителям Анны с ними видеться. Мол, сам виноват, что довел ситуацию до суда. Малов терпеть нападки не стал и ответил хейтерам.

"Оставьте свои мнения, додумки, догадки и домыслы при себе. Я прекрасно понимаю, что для всех святым не буду, да мне это и не нужно. Но поймите одну простую вещь: от ваших слов ничего не изменится. Меня вы никак не задеваете, я не злюсь и не собираюсь никому ничего доказывать", — заявил 35-летний вдовец.