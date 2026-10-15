Россия обвинила НАТО в провокации из-за ядерных учений

Североатлантический альянс в непосредственной близости от российских границ проводит учения по отработке применения ядерного оружия — это нельзя расценивать иначе как провокацию. Заявление такого содержания сделал в четверг, 15 октября, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат высказался про ежегодные учения НАТО по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon, в которых задействованы военные из 17 государств. Маневры осуществляются вблизи границы с Россией.

Как подчеркнул Полянский, "мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ", поскольку "так на нашем месте поступило бы любое уважающее себя государство".

При этом постпред риторически поинтересовался, осознает ли Брюссель, что подобные действия грозят довести "до прямого ядерного конфликта на континенте", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался о том, при каких действиях НАТО российское ядерное "ружье", которое "висит на стене", может выстрелить. Дипломат напомнил: все сценарии и алгоритмы задействования ядерного оружия четко прописаны в ядерной доктрине России.

Помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что при малейшей попытке НАТО реализовать свои угрозы против Калининградской области "всё будет поставлено в совершенно другую плоскость" незамедлительной реакцией со стороны России. Политик подчеркнул, что если в альянсе "начнут какие-то агрессивные военные действия — пожалеют об этом".