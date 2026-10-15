В Кремле сделали заявление об усложнении ЕГЭ

Ни о каком усложнении единого государственного экзамена (ЕГЭ) сейчас не может быть и речи. С таким заявлением выступила в четверг, 15 октября, советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

Как напомнила представитель Кремля, задача ЕГЭ — оценить, насколько хорошо выпускник изучил школьную программу. С учетом этого "совершенно невозможно усложнять госэкзамен, если мы предварительно не усложняем программу, а такой потребности, насколько я понимаю, нет".

В то же время предусмотрена корректировка ЕГЭ по отдельным дисциплинам. Ямпольская уточнила, что в экзаменационных заданиях по информатике и профильной математике усилят акцент на подготовку инженерных кадров. В контрольные измерительные материалы ЕГЭ по истории вносятся изменения для синхронизации с новыми едиными государственными учебниками, сообщает РИА Новости.

Отменять ЕГЭ российские власти также не планируют. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, ссылаясь на опыт других государств, что отмена контрольных работ и экзаменов приводит к деградации системы образования.

Бывший министр образования России и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов назвал один из минусов отказа от такой формы аттестации. Необходимость сдавать вступительные экзамены в конкретном вузе приведет к тому, что способные дети из регионов просто не рискнут пытаться пройти отборочное сито в престижных вузах. Россияне не готовы к таким жертвам, а "власть уже понимает все изложенные риски", резюмировал эксперт.