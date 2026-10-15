Лидеры стран ЕС решили призвать Зеленского быть повежливее с Трампом

Европа опасается ухудшения и без того испорченных отношений Вашингтона и Киева. Лидеры стран ЕС решили призвать Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times.

По данным издания, послание европейских лидеров будет "сочувствующим, но твердым". Его донесут лично до Зеленского 16 октября, на закрытой встрече на полях саммита ЕС. Газета ссылается на источники, занятые в подготовке этого форума, который проходит в Брюсселе 15-16 октября.

Зеленский своей реакцией на "дизельную сделку" Москвы и Вашингтона бросает прямой и грубый вызов в адрес Трампа, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил, что при этом глава киевского режима продолжает выпрашивать вооружения для ударов по России.