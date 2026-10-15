В темное время суток дорогу домой киевлянам освещают лишь автомобильные фары и фонарики в мобильных. Все три ТЭЦ в украинской столице перестали вырабатывать энергию. Света может не быть по 20 часов. Как так случилось - стало известно из расследования НАБУ. Там рассказали, сколько миллиардов западной помощи было разворовано в энергетике и оборонке. Так что украинцы знают, с кого спросить за тьму над Киевом.

Многие киевляне пакуют чемоданы и уезжают на деревню к дедушке. Там тепло от печки - и есть шанс спрятаться от людоловов. Которые изобрели очередной способ "бусификации". На опубликованных в Сети кадрах полицейский в Киеве толкает велокурьера. Видимо, рассчитывает, что тот отлетит аккурат в лапы военкомов, которые стоят на другой стороне дороги. Из-за неуклюжих действий доставщик еды приземляется практически под колеса автомобиля, рискуя стать инвалидом еще до отправки на передовую.

В рядах ВСУ сейчас царит паника из-за отключения от Starlink. Без спутниковой связи боевики Зеленского - как слепые котята. Они жалуются иностранным изданиям, что ограничение сравнимо с ядерным ударом. Англо-саксонская пропаганда тему подхватила и хором сочувствует: "Это было преднамеренное ограничение скорости со стороны Илона Маска. Последние две ночи украинцы также не получали разведданных от американской разведки. Якобы из-за погодных условий. И есть серьезные подозрения, что это элемент давления на Киев, чтобы тот перестал наносить удары по российским НПЗ".

Американцы на все стенания по поводу отключения Starlink ответили любимой забавой бюрократов: отфутболиванием. Белый дом через лояльную прессу передает заявления о непричастности к этой истории и намекает на владельца SpaceX. А Илон Маск, в свою очередь, послал всех за комментариями к американским военным и президенту США. Ясно одно: хамство Зеленского надоело всем в команде Трампа. Ведь не раз и не два объясняли, что Вашингтону очень нужен российский дизель.

Зеленский хамит Вашингтону с безопасного, как ему кажется, расстояния. Из Лондона наговорил как минимум еще на несколько дней ограничений со стороны американцев. Отказался проводить выборы и угрожал атаковать российские НПЗ, несмотря на неоднократные требования Трампа.

Российские компании же готовы начать отгрузки дизеля в Штаты в любой момент. По данным "Нью-Йорк Пост", в США очень хотят получить наше топливо в ближайшие две недели, до выборов в Конгресс. И тут заявления главаря террористического режима...

"Это прямой такой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, но, по-моему, все это уже понимают. И в полной мере осознают, что подобное поведение стало обычным для господина Зеленского, который считает, что весь мир ему должен, а он никому ничего не обязан делать взамен", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После лондонских гастролей Зеленский прибыл в Брюссель. Но евробюрократам не до него. Обсуждение проблем Киева перенесли на завтра. А пока - переругались из-за общеевропейского бюджета. Документ рассчитан на 7 лет. Ожесточенные споры вызывают раздутые расходы на оборону и необходимость сократить другие статьи.

Канцлер Германии, который охотно раздает украинцам деньги граждан ФРГ, отказался передать американцам замороженные российские активы. В прессе муссируются слухи о таком предложении Вашингтона. А премьер Латвии нашел оригинальный способ, как помочь Украине: "Поддержка Украины - это деньги. Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца, мы можем себе это позволить".

Латвийский премьер, видимо, подзабыл, что глава евродипломатии не так давно заявляла: состояние мира такое, что нужно начинать пить. И, судя по заявлениям Кайи Каллас, она так и не бросила это дело. Так что если и вводить ограничения на пиво, то начинать нужно с правительственного квартала в Брюсселе.