Посланник Трампа предложил Москве создать канал взаимодействия по спорту

Россия и Соединенные Штаты способны стать примером справедливого и равноправного сотрудничества в спорте. Москва и Вашингтон могли бы создать канал взаимодействия по спортивным вопросам, заявил спецпредставитель США по глобальным партнерствам Паоло Замполли.

Предложенный посланником Дональда Трампа канал может быть использован для разработки плана серии хоккейных матчей. Также можно проработать возможность организации товарищеского матча между национальными футбольными сборными при участии ФИФА, считает Замполли. В числе предложений также возобновление обменов молодыми спортсменами и тренерами, поддержка университетских соревнований.

Дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп верит в мир через силу и в соглашения, которые приносят ощутимые результаты. По словам Замполли, спорт предоставляет именно такую возможность – и не обязательно достигать согласия по всем вопросам, прежде чем спортсмены и болельщики смогут встретиться друг с другом, передает ТАСС.