Стало известно о новых секретах принцессы Дианы: заговорил больной раком дворецкий

Бывший дворецкий Дианы Пол Баррелл долгие годы хранил главную тайну Дворца. Столкнувшись с неизлечимой болезнью, он осознал, что мир должен узнать секрет Леди Ди.

Пол проработал во дворце 10 лет. Диана называла его своим "камнем". За годы рядом с принцессой дворецкий узнал много вещей, которые никогда не должны стать достоянием общественности. Но Баррелл боится, что может унести эти секреты с собой в могилу.

Бывший дворецкий осознает, что в первую очередь право на информацию, имеющуюся у него, принадлежит королевской семье. Поэтому Пол просит о встрече Гарри и Уильяма, сыновей Дианы.

"Я знаю, что некоторые из этих секретов очень некрасивы, но если я покину эту землю и отправлюсь в иной мир, они никогда не узнают. Я думаю, они должны знать. Моя болезнь заставила меня рассказать мальчикам, пока не стало слишком поздно, рассказать им то, что они действительно должны знать", — признался дворецкий.

О страшном диагнозе Баррелл узнал пять лет назад. Врачам удалось замедлить течение болезни. У Пола еще есть время, чтобы передать свои знания наследникам принцессы. Но он очень боится, что Гарри и Уильям не захотят его слушать. При этом дворецкий убеждён, что сама Диана хотела бы, чтобы он поговорил с принцами.

"Я провел с Дианой много часов, как в самые счастливые, так и в самые мрачные времена. Она доверилась мне, и есть много вещей, о которых я никогда не говорил, но теперь я чувствую, что время пришло. Я скажу им только правду, вот и все. Я не ищу ничего взамен. Есть вещи, которые произошли в мире их матери, о которых они не знают. И я думаю, что это может заполнить пробелы", — отметил Пол.

Баррелл надеется, что после разговора с ним Гарри и Уильям смогут помириться. "Я бы хотел, чтобы Уильям обнял своего брата, но я не думаю, что мы это увидим, потому что на их пути слишком много препятствий", — заключил он.