Время, проведенное украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне, не пошло ему на пользу. Британские поджигатели знают, как способствовать продвижению войны и подрывать мир, заявил Кирилл Дмитриев.

Как написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в соцсети X, украинский лидер и Великобритания подрывают мирный процесс. Во время визита главы киевского режима в Лондон премьер Великобритании Энди Бернем выразил свою "непоколебимую" поддержку Украине

Президент России Владимир Путин назвал основу для переговоров по Украине. Российский лидер подчеркнул, что это договоренности, достигнутые в Стамбуле и Анкоридже, а также реалии на земле.