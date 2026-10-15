Лукашенко пригрозил чиновникам за срыв заданий перевоспитанием в армии

Нерадивых чиновников ждет отправка в армию на перевоспитание. Таким наказанием пригрозил руководителям разных уровней президент Беларуси. Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Верхнедвинский район Витебской области, где раскритиковал ситуацию в АПК.

По словам Лукашенко, министр обороны Беларуси Виктор Хренин ждет прибытия тех, кто не выполняет поручений президента. Отправятся руководители во главе с губернатором. А глава администрации президента Дмитрий Крутой, добавил белорусский лидер, пойдет вместе со всеми, батальоном командовать.

Лукашенко подчеркнул, что никаких разговоров и обсуждения данных им поручений быть не может. Должна быть военная жесточайшая дисциплина, приводит слова президента Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко поручил разработать стратегию развития АПК региона с учетом местных природно-климатических условий.