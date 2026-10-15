Путин поставил задачу запустить в России новый инвестиционный цикл

Владимир Путин 15 октября по видеосвязи принял участие в пленарном заседании форума-съезда "Деловой России".

Как отметил президент, сильная суверенная страна - залог сильного конкурентного бизнеса.

Перед Россией, продолжил глава государства, стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения в инновационные компании, ориентированные на повышение емкости внутреннего рынка и растущий глобальный спрос.

По словам Владимира Путина, российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в непростое время. Предприниматели стали деятельной частью гражданского общества.