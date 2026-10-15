Путин потребовал "железобетонной" защиты пенсионных средств

Привлекаемые на фондовый рынок средства граждан должны быть надежно защищены. Если же речь идет о пенсионных фондах, то здесь гарантии должны быть железобетонные, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер выступил на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Путин поставил задачу запустить в стране новый инвестиционный цикл.

Президент подчеркнул в свое речи, что фондовый рынок России устойчив и надежно функционирует. Тем не менее, есть задачи по его укреплению, и они более амбициозные, приводит слова Путина ТАСС.