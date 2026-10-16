Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 16 октября, 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, дроны неприятеля сбиты и обезврежены над адимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями.

Кроме того, БПЛА противника были ликвидированы над Московским регионом, Ленинградской областью, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваторией Чёрного моря.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что энергетическое перемирие, о котором много говорили на Украине и на Западе, так и не состоялось по вине киевского режима. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, "никакой новации здесь нет", поскольку укронацисты не переставали атаковать энергетические объекты на территории России.

По-прежнему активно способствует этому коллективный Запад. Источники сообщали, что Великобритания отправляет Украине больше ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow в попытках воспрепятствовать военным операциям России против украинской инфраструктуры до наступления зимы.