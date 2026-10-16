Реактивная поддержка: артиллеристы прокладывают путь штурмовым группам в зоне СВО

Мощные взрывы всю ночь гремели в тыловых районах Украины. Поражены сотни военных объектов ВСУ. Крупный пожар произошел в акватории Чёрного моря. Там целью стал сухогруз, перевозивший товары двойного назначения.

Громко было в Одесской области. В ответ на террористические атаки неонацистов уничтожен логистический центр, где складировали вооружение и экипировку для киевских радикалов. В Луцке ликвидированы подстанции и линии электропередачи, питавшие вражеские заводы.

Кроме того, объекты энергетики поражены в Ивано-Франковской и Ровненской областях. Наши операторы дронов уничтожили сразу 4 крупных хранилища беспилотников на Запорожском участке. А также под Харьковом. На этом направлении идут ожесточённые бои за ключевой укрепрайон противника, где в окружении находятся сотни боевиков.