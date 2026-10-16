Герои СВО: российский лейтенант точным броском гранаты уничтожил неприятеля

Гвардии младший лейтенант Давид Корганов во время захвата опорного пункта вместе со своей штурмовой группой подвергся атаке дрона и удару артиллерии. Но смог добраться до вражеской позиции и точным броском гранаты уничтожить неприятеля. Наши бойцы заняли новый рубеж, а Давид грамотно организовал оборону и не допустил потерь среди личного состава.

Старший матрос Евгений Терешко в составе штурмовой группы попал под минометный обстрел. Рискуя жизнью, он вместе с товарищем принял решение вызвать огонь на себя. Наши бойцы прошли незамеченными и захватили опорник, а Евгений с сослуживцем эвакуировались в тыл.