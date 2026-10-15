Тяжелые последствия должны наступить для Киева в случае подтверждения его причастности к теракту на газопроводах "Северный поток". Наказания для Украины потребовал лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

Как сказано в его обращении, опубликованном на сайте АдГ, власти Германии должны тщательно расследовать подрыв газопроводов. Кроме того, Берлин обязан обеспечить надежную защиту энергетической инфраструктуры от угроз как внутри страны, так и за ее пределами.

Прокуратура ФРГ ранее заявила в суде, что гражданин Украины Сергей К. имел полномочия и разрешение от украинского правительства на подрыв "Северных потоков" в 2022 году. Диверсии на газопроводах считаются военным преступлением. Киев свою причастность к теракту отрицает.