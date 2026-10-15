ВС России уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области

ВС России продолжают наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, доставляющим на Украину военные грузы, сообщила пресс-служба Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, 15 октября в порту Южный Одесской области был уничтожен объект транспортной инфраструктуры.

Также поражен доставлявший в Одессу грузы военного назначения сухогруз.

Ранее российская армия освободила Нефедовку и Черное в Харьковской области. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".