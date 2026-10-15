Путин: Россия – в двадцатке крупнейших мировых поставщиков продовольствия

Россия за последние 10 лет в 2,5 раза увеличила объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки. Российский президент Владимир Путин привел такие данные в своем выступлении на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Путин заявил, что Россия в результате вошла в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок. Глава государства отметил результаты работы российских аграриев. Эффективность этой работы повышается с каждым годом, применяются современные средства и техника, сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что власти России в долгу перед сельхозпроизводителями. Руководство страны должно еще многое сделать для их поддержки, приводит слова путина ТАСС.