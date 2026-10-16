Политолог Орлов: "Зеленский начал дерзить Трампу — красные линии пройдены"

Лидеры европейских стран, собравшиеся в четверг в Брюсселе, перенесли обсуждение Украины на пятницу. В первый день саммита решили обсудить вопросы поважнее - энергетический кризис, общеевропейский бюджет и проблему миграции. На этой встрече намерены обсудить, какие инструменты давления на Москву остались у европейских политиков и как ограничить доходы Москвы от экспорта энергоносителей. Разумеется, война ЕС с Россией руками Украины не стала стала играть для Европы второстепенную роль. Но Financial Times утверждает, что ЕС намерен призвать Зеленского снизить тон публичной критики в адрес Трампа, чтобы не ухудшать и без того натянутые отношения Старого Света с США.

Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил политолог Дмитрий Орлов.

— Мне кажется, Зеленский в последнее время создает для себя очень рискованную ситуацию, буквально повышает ставки. Когда он дерзит Трампу, не откликается на его инициативу или выдвигает ему условия. Естественно, Трамп раздражен этим. Конечно, в Лондоне Зеленского похлопали по плечу. С ним и король, и премьер встретились. И вот в Брюсселе сейчас, видимо, он попытается создать некую коалицию противодействия Трампу, чтобы европейские лидеры пусть даже молчаливо, но поддерживали любой его выпад в адрес Америки. Но, как нам говорит Financial Times, европейцы сказали ему поменьше говорить и поменьше раздражать Трампа. Они тоже не хотят переть на рожон.

— Вообще, не в первый раз против Трампа пытаются создать коалицию. И пытались создать коалицию европейские страны, Франция с Великобританией, в частности, при содействии Германии. Но это не увенчалось успехом. По проблемам намного менее существенным, чем ситуация на Украине. Я очень сомневаюсь, что столь специфическому и раздражающему Трампа деятелю, как Зеленский, эту коалицию удастся сформировать. К тому же он пытается откровенно играть на противоречиях Соединенных Штатов и Великобритании, Соединенных Штатов и Франции, но добивается очень сдержанных, на самом деле, оценок Бёрнума, премьер-министра Великобритании, или Баро, министр иностранных дел Франции, который заявил, что большую часть помощи Украине все-таки оказывает Европа. Зеленский добивается каких-то позитивных оценок от европейских лидеров. Но это отнюдь не означает, что они будут вступать с ним в какую-то коалицию. Отнюдь не означает, что они будут готовы к вызовам или какой-то агрессивной политике в отношении Трампа. А Трамп своей агрессивностью известен. Трамп от осторожности, от каких-то сдержанных, скептических оценок руководства Украины перешел к жестким, агрессивным инвективам. Это означает, что руководство Украины будет находиться под прессом. И попытки Зеленского сформировать антитрамповскую или какую-то демпфирующую, компенсирующую это давление коалицию, эти попытки обречены на провал.

— Конечно, Трампа раздражает игнорирование со стороны Киева его энергетического перемирия. Совершенно понятно, что Зеленский, как говорят политики, торпедирует это все, забалтывает. И Трамп, видимо, понимает, что и стремления к миру у Зеленского нет. Он готов бесконечно торговаться, бесконечно ставить условия, обвинять России, выпрашивать ракеты для ПВО, намекать, что ему недоплачивать денег. Но ни одну инициативу Трампа он пока не поддержал и, видимо, не поддержит.

— По поводу энергетического перемирия, Зеленский не просто забалтывает ситуацию. Его эти вербальные интервенции, назовем так, они очень сильно изменились. Он стал откровенно дерзить президенту Соединенных Штатов, так скажем, говорить о том, что никто не сдержат Украину в нанесении ударов по российским НПЗ, что у Украины есть определенная военная стратегия, и не Трампу ее определять. Некоторые линии, которые ранее были совершенно невозможные и непредставимые в характеристиках американской политики, некоторые линии он перешел, и по моим представлениям, некоторые из этих линий красные. И ни за что, мне кажется, нельзя поручиться, если Зеленский будет продолжать вот эти свои инвективы, особенно используя такие площадки, как Лондон.