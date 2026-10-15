Путин: Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергетическим объектам

Владимир Путин заявил, что ВСУ накануне наносили удары по некоторым объектам российских НПЗ.

По словам президента, "кое-куда попали", но ничего серьезного не произошло.

Как подчеркнул глава государства, Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергетическим объектам.

"Не надо было начинать", - добавил российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что Киеву стоило подумать о последствиях, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам.

"Противник совершает шаги, которые предусмотреть надо было, но мы считали, что они не додумаются", - сказал президент.