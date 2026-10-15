Владимир Путин встретился с участниками съезда-форума "Деловой России". Главное

На встрече с представителями бизнеса президент обсуждал самые острые вопросы.

Владимир Путин: "Мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ, и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они всё время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть, но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать. Потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы нас остановили. Так было с объектами энергетики. Они пытались вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Вот они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам в том числе, по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями".

Со своей стороны соосновательница крупнейшего российского маркетплейса Татьяна Ким дала понять, что отечественные цифровые платформы с вызовами времени справляются: "Я хотела бы поблагодарить государство за тот комплекс мер, которые позволяют российским цифровым платформам и связанному с ними малому и среднему бизнесу эффективно восстанавливаться после беспрецедентных террористических атак. Очень рады, что конечный потребители на себе не почувствовали те все вещи, которые происходили с середины июля этого года".

Конечно, перечень тем значительно шире. На связи предприниматели из всех 89 регионов страны и более тысячи участников форума бизнес-объединения "Деловая Россия".

Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом практически субъекте Федерации. Коллеги из регионов – в том числе из наших исторических, воссоединившихся территорий Донбасса и Новороссии – также участвуют в сегодняшней встрече по видеосвязи. Если, уважаемые коллеги, у вас будут какие-то вопросы или пожелания, связанные со спецификой вашей работы в непростых пока условиях, пожалуйста, не стесняясь, спокойно задавайте их".

На встрече шел живой разговор. Вот, например, бизнес предлагает строить еще больше объектов в туристической отрасли. Одна из идей - разрешить гражданам покупать номера в гостиницах, таким образом инвестируя в туристическую инфраструктуру - в особых экономических зонах. То есть там, где действуют налоговые льготы.

Разговор зашел и об увеличении российского сельхозэкспорта.

Путин: "По-моему, за 10 лет мы в 2,5 раза увеличили объемы поставок продовольственных товаров на мировые рынки. И вошли в 20 самых крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок".

Также президенту предлагали разрешить строительство в зоне паводков.

"У нас единственная страна в мире, хочу обратить на это внимание. Единственная страна в мире, которая прямо напрямую из бюджета помогает людям в случае, если они сталкиваются с такими тяжелыми природными явлениями", - отметил глава государства.

В целом же президент высоко оценили вклад предпринимательского сообщества в развитие страны: "В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. Отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества. Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса".

А залог сильного бизнеса - макроэкономическая стабильность. И с этим государство так же справляется. Одна из новых задач - импортозамещение ушедшего из России иностранного капитала. Вопрос подробно обсуждался на встрече с президентом.