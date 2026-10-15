Артиллерия группировки войск "Север" отрабатывает по позициям украинских войск, зажатых в кольцо на северо-востоке Харьковской области. Под ударом - огневые точки и опорные пункты противника, что позволяет продвигаться нашим штурмовикам.

Минобороны сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов в этом районе - деревень Нефедовка и Черное. В начале этой операции ВСУ были отрезаны от снабжения. Затем артиллерия уничтожила часть огневых точек, после чего в дело вступили уже штурмовые подразделения.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за населенные пункты Николаевка и Варваровка", - сообщил Василий Межевых, начальник пресс-службы группировки войск "Север".

А это уже работа нашей авиации в зоне ответственности группировки войск "Запад"? несколько секунд - и Су-34 отрывается от взлетно-посадочной полосы и берет курс на цель. Благодаря камерам, установленным в кабине, виден весь процесс боевой работы. Разведка докладывает - личный состав противника и места запуска БПЛА уничтожены. После чего экипаж благополучно возвращается на базу.

В целом фронт продолжает двигаться на запад. В ДНР практически пала оборона Доброполья. Большая часть кварталов – уже под контролем российских подразделений. Это весь юг, центр и восток. Последний укрепрайон ВСУ – шахта "Алмазная". Она располагается на севере города и уже не играет никакой существенной роли.

В полном окружении в ближайшее время может оказаться и город Орехов в Запорожской области.Чтобы сомкнуть кольцо, российским войскам осталось пройти меньше полутора километров.

Продолжается и боевая работа по глубоким тылам противника. В списке целей - склады с боеприпасами, заводы по производству БПЛа. И другие объекты, так или иначе связанные с украинским ВПК. Особое внимание - морским гаваням Украины. Минобороны сообщило о поражении сразу двух кораблей в Черном море с грузом, предназначавшимся ВСУ.