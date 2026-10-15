На заседании кабмина обсудили помощь аграриям, транспорт в регионах и обеспечение лекарствами

На поддержку аграриев дополнительно направят 5 миллиардов рублей. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
Средства пойдут на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельхозпродукции. Уборочная кампания завершена на 90%. И новый урожай позволит с запасом насытить внутренний спрос по некоторым видам продукции.
Обсудили и обновление общественного транспорта в регионах. Так, Нижегородская область получит миллард рублей на софинансирование закупки троллейбусов. Почти 700 миллионов выделят Калининградской области на приобретение автобусов.
Еще одна тема заседания - обеспечение россиян отечественными медикаментами.
"В текущем году обновили перечень стратегически значимых лекарственных средств. Они нужны не только для лечения тяжелых заболеваний, но и для защиты от опасных инфекций. Сегодня этот список включает 354 препарата. Теперь дополнили его ещё несколькими наименованиями, которые применяются при таких серьёзных диагнозах, как сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, злокачественные образования. Важно продолжать наращивать объёмы производства и расширять ассортимент российских фармкомпаний", - отметил премьер.