На заседании кабмина обсудили помощь аграриям, транспорт в регионах и обеспечение лекарствами

На поддержку аграриев дополнительно направят 5 миллиардов рублей. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Средства пойдут на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельхозпродукции. Уборочная кампания завершена на 90%. И новый урожай позволит с запасом насытить внутренний спрос по некоторым видам продукции.

Обсудили и обновление общественного транспорта в регионах. Так, Нижегородская область получит миллард рублей на софинансирование закупки троллейбусов. Почти 700 миллионов выделят Калининградской области на приобретение автобусов.

Еще одна тема заседания - обеспечение россиян отечественными медикаментами.