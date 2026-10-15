Лондон выделил Киеву новую партию ракет Storm Shadow

Великобритания отправляет Украине больше ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Как заявили источники агентства Bloomberg, цель - сорвать военные операции России, направленные против украинской гражданской инфраструктуры, до наступления зимы.

О поставках оружия не было объявлено публично. Анонимные источники сообщили, что пополнение запасов крылатых ракет британского производства обсуждалось премьер-министром Энди Бернэмом и президентом Владимиром Зеленским в среду, когда украинский лидер посетил Лондон.

Великобритания и другие союзники Украины усиливают поддержку Киева после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сделке с российским лидером Владимиром Путиным по выпуску российского дизельного топлива на мировой рынок. Зеленский в среду заявил, что он чувствует себя преданным – в том числе из-за проблем с доступом ВСУ к спутниковым технологиям SpaceX.