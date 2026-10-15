Путин указал на первостепенное значение демографии для России

Вопросу репродуктивного здоровья россиян необходимо уделять пристальное внимание. Власти работают в этом направлении, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Деловая Россия". Глава государства подчеркнул, что такие проблемы встречаются и у мужчин, и у женщин.

Путин отметил, что демография и связанные с ней вопросы представляют первостепенное значение для России. Основным фактором, влияющим на рождаемость в России, является создание необходимых условий, в том числе стимулов для молодых семей, считает глава государства.

По мнению Путина, на демографию также влияет специальная военная операция - однако не так сильно, как другие факторы. Кроме того, российский президент напомнил, что в России сейчас не самая низкая рождаемость в мире. Путин привел в пример страны с худшей ситуацией - Южную Корею и Японию, передает РИА Новости.