Трамп поручил военным разработать варианты ударов по Ирану

Американские военные разрабатывают варианты ударов по Ирану. Поручение Пентагон получил от президента США. Дональд Трамп указал цели – множество объектов энергетической инфраструктуры, сообщил осведомленный источник корреспонденту CNN.

Ранее Трамп заявил, что в самое ближайшее время примет решение о дальнейших шагах в отношении Ирана. По данным источника, Соединенные Штаты могут нанести по Ирану серию ударов, после чего объявить о победе и быстро вывести свои войска из региона.

С февраля США и Израиль, с одной стороны, и Иран – с другой обмениваются ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее конфликт вспыхнул с новой силой.