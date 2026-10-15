Заммэра Горбенко: сборник "Героями не рождаются. Zа Родину!" рассказывает о тех, кто приближает победу в СВО

Торжественная церемония награждения авторов восьмого сборника "Героями не рождаются. ZаРодину!" прошла в Музее Победы на Поклонной горе, в очередную книгу этой серии вошли 140 рассказов об участниках специальной военной операции, которые выбрало жюри, состоящее из Героев России, пишет АГН "Москва".

"Важность по настоящему уникальной книжной серии "Героями не рождаются. Zа Родину!" трудно переоценить. В ней говорится о тех, кто приближает победу в специальной военной операции и является примером настоящего мужества. В восьмой сборник, например, вошли рассказы о взводе операторов беспилотников "Небесные Дьяволы", который уничтожает важные объекты инфраструктуры противника. Героем издания стал и росгвардеец из Москвы с позывным "Студент", который вместе с сослуживцами спас более 80 мирных жителей, по дому которых наносил удары противник. Также в книге говорится и о других воинах из разных уголков нашей страны", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Как отметили в оргкомитете конкурса, истории героев пишет вся страна - от Владивостока до Калининграда.