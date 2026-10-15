Условие нормализации отношений Молдавии с Россией назвали в Кремле. Кишинев должен отказаться от русофобской линии и отпустить политзаключенных, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это совсем не сложно. Просто надо отказаться от линии, основанной на русофобстве. Для начала, хотя бы из гуманитарных соображений, выпустить из заключения мать двоих детей, экс-главу Гагаузии Евгению Гуцул.

Песков ответил на вопросы журналистов на премии "Евразия". Говоря о том, что необходимо сделать Кишиневу для нормализации отношений с Москвой, пресс-секретарь отметил: молдавской стороне нужно просто декларировать свою заинтересованность в этом процессе, передает ТАСС.