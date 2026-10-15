Исход специальной военной операции предрешен. Поддержка Украины Западом не сможет его изменить, убежден подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Как написал Дэвис в соцсети Х, все ресурсы, необходимые для победы, находятся на стороне России. Этот расклад ничто не способно изменить. Прекращая поддержку, Запад не обрекает Украину на поражение – все и так уже кончено.

Эксперт возложил ответственность за неудачи Киева не только на украинского лидера Владимира Зеленского, но и европейские лидеры. Он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона и бывших премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Кира Стармера.