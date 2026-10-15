В Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на оспу обезьян

В Подмосковье госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Уточняется, что пациенты помещены под наблюдение, у них взяли анализы.

Все госпитализированные в удовлетворительном состоянии, клинических проявлений заболевания у них нет, также говорится в сообщении.

Роспотребнадзор после получения информации о возможном случае оспы обезьян в Подмосковье начал расследование, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.