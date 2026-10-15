Трамп решил активизировать удары по наркокартелям

США активизируют удары по наземным объектам, якобы связанным с наркокартелями в странах Латинской Америки. Как заявил американский президент Дональд Трамп, наземная операция только начинается.

По словам Трампа, этой проблемой должна заниматься Мексика, однако она на это не способна. А главы наркокартелей знают, что у них есть некоторое время на то, чтобы сдаться.

Американский лидер заверил, что в США знают маршруты преступников, знают, где их базы. Удары по этим целям усилятся, - заявил Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома, передает ТАСС.