Стратегические запасы газа предложили создать в Евросоюзе

Рассмотреть возможность создания общеевропейских стратегических запасов газа предложила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии испытывает опасения на фоне недостаточных для зимы поставок топлива.



Существующие в Европе газовые хранилища пополняются в течение года коммерческими структурами, но в этом году поставки уменьшились из-за высоких летних цен, связанных с войной в Иране, сообщает Politico.



"Евросоюз оказался недостаточно подготовлен к зиме", — отмечает издание.



При этом европейским дипломатам пока не ясно, в какой именно форме может быть реализована предложенная идея.



По данным документов, в Европе рассматривается масштабная реформа системы газовой безопасности. В них предлагается стимулировать энергетические компании к созданию более значительных запасов газа.