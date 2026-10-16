Предприятия должны будут согласовывать действия по зарубежному праву

Стратегические предприятия теперь обязаны согласовывать с российскими властями требования к ним иностранных государств, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Новое правило касается исполнения требований иностранного законодательства к акционерным обществам.



Согласно документу, таким компаниям запрещается предоставлять данные о своей деятельности без разрешения властей. При этом им можно раскрывать информацию, подлежащую раскрытию по отечественным законам, без предварительного согласия.



"Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, <...> и их дочерние хозяйственные общества в случае, если <...> законодательством иностранных государств предусмотрена обязанность акционерных обществ и их дочерних хозяйственных обществ осуществлять определенные действия, вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ", — говорится в документе.



АО и их дочерние структуры не могут вносить изменения в договоры, заключенные с иностранными контрагентами, и отчуждать доли в иностранных организациях и принадлежащее им недвижимое иностранное имущество.



Ранее подобные ограничения действовали только на требования со стороны органов иностранных государств, международных организаций, союзных объединений других стран, органов этих организаций и объединений, включая те, что осуществляют регулирование и контроль.