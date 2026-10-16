Президент США Дональд Трамп усомнился в готовности главы киевского режима к мирному урегулированию украинского кризиса. Зеленский на самом деле не стремится к соглашению, заявил американский президент в интервью Newsmax.



"Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело <...> Он говорит, что хочет урегулирования, но это не так", — отметил Трамп.



Американский лидер добавил, что ему легче вести переговоры с Владимиром Путиным, чем с Зеленским. Он предположил, что украинский конфликт может закончиться, однако, скорее всего, об урегулировании Москва будет разговаривать уже не с Зеленским.



Кроме того, Дональд Трамп отметил, что удары Украины по российским НПЗ вопреки просьбам Вашингтона — это "безобразие" со стороны Зеленского.



"Если вы скажете мне, что Зеленский снова бьет по нефтеперерабатывающим заводам — всё, чего он этим добивается, это рост мировых цен на нефть. Что ж, я считаю, что это безобразие. Есть множество других целей. Им незачем бить", — добавил американский лидер в интервью.



В субботу Трамп обвинил главу киевского режима в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. По его словам, тот уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого создал проблемы для всего мира.