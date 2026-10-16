Кличко неожиданно складно обрушился на Зеленского: "Где ПВО для Киева?"

На Украине объявилась пятая колонна. В лице мэра Киева Виталия Кличко. Зеленский обвинил его в плохой подготовке города к зиме. Кличко неожиданно складно ответил прямо с трибуны Верховной Рады. Потребовав от президента отчитаться: "Можно что угодно говорить, даже Третью мировую вешать на Кличко. Но вопрос не только у меня, у каждого из вас: где противовоздушная оборона столицы? Где защита объектов Укрэнерго? Где миллиарды, выделенные на это?"

Кличко и Зеленский заклятые друзья. Но вот так откровенно задавать Зеленскому вопрос: куда девались миллиарды, выделенные на ПВО для Киева, мэр украинской столицы еще не рисковал. Российские удары возмездия явно выбили Зеленского из колеи, козла отпущения решил искать среди своих

Бывший боксер и бывший комик, влетевшие в украинскую политическую элиту, поначалу вызывали град насмешек. Кличко, который с трудом склеивал отдельные слова во фразы. Зеленский, который вынужден был объяснять, кем он был и кем он стал.

Вопрос Кличко к человеку, который был лохом, а стал президентом, разделяет вся Украина. Окружение Зеленского воровало все, к чему прикасалось, бюджет энергетического хозяйства, казна военного ведомства – не имели никакого иммунитета перед жадными и пройдошистыми соратниками первого лица.

Только в этом году обвинения по делам, связанным с коррупцией и отмыванием денег, получили 11 человек. Среди которых бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак, бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, по делу о преступной организации арестована Ирина Мудрая, экс-заместительница руководителя президентского офиса. Давний соратник Зеленского Тимур Миндич оперативно отбыл в Израиль, чтобы не арестовали. На вопрос Кличко, где миллиарды, ответ ищут и Национальное антикоррупционное бюро, и Специальная антикоррупционная прокуратора. Денег нет, одни эмоции остались

"При этом из каждого утюга и не только мы слышим, что в Киеве все не так, что-то плохо сделано, что мы живем чуть ли не 2019 году", - негодует Кличко.

Были бы умнее, жили бы как в 2019-м. А сейчас вас в действительности все не так, как на самом деле.