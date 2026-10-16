Средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России за ночь ликвидировали 94 украинских беспилотника. Об этом рассказал утром пятницы, 16 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

Указанное количество дронов ВСУ летело на Москву с вечера четверга, 15 октября.

Как написал Сергей Собянин в своем официальном "Макс"-канале, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее эксперты назвали уникальными действия российских расчетов ПВО во время массированной атаки укронацистов на Москву 20 сентября. Тогда в попытке сорвать голосование на выборах депутатов Госдумы киевский режим запустил рекордное число дронов, а также впервые применил в атаке на столицу крылатые ракеты "Фламинго". Но российские зенитчики доказали, что равных им нет.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, которого цитирует РИА Новости, заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский накапливает беспилотники и ракеты для ударов по Москве ради медийного эффекта — в попытках доказать западным спонсорам, что Украина "способна бить в самое сердце России". Однако исход таких потуг неизменно разочаровывает укронацистов и их предводителя: до столицы его "флотилии" не долетают.