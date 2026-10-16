Вашингтону не стоит иметь дело с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Как заявил американский лидер в интервью NewsMax, утративший легитимность президент Украины — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело", поскольку на словах он "хочет урегулирования, но это не так".

Трамп вновь повторил, что с Зеленским намного труднее договариваться, чем с президентом России Владимиром Путиным, а также сравнил предводителя киевского режима с основателем бродячего цирка Ф.Т. Барнумом и заявил, что при Зеленском была уничтожена Украина.

Источники рассказали The New York Times, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обращались к Владимиру Зеленскому с призывом не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако результат налицо: Министерство обороны России рассказало, что ВСУ предприняли попытку массированного удара по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани крылатыми ракетами "Фламинго" и несколькими десятками дронов.

Тем временем отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал исход специальной военной операции на Украине предрешенным, поскольку все ресурсы, необходимые для победы, находятся на стороне России. По мнению эксперта, даже прекращение западной поддержки не изменит ситуацию, поскольку киевский режим уже обречен на крах.