Столица под надежной защитой: рассекречены архивы о руководителе московского КГБ

Редкие кадры – ветераны ФСБ за одним столом. Вспоминают самые громкие дела, которые им приходилось расследовать. Игорь Сапунков обеспечивал безопасность на Олимпиаде-80. Олег Хлобустов рассказывает, как следили за порядком во время процессии похорон Высоцкого, на которые пришли сотни тысяч поклонников. Владимир Каталиков ловил американских шпионов.

Все они работали под руководством Виктора Алидина - сегодня отмечается 115 лет со дня его рождения.

Владимир Каталиков, полковник ФСБ России в отставке: "Это самое было лучшее время нашей профессиональной работы, которая отразилась на нашем мировоззрении, на нашей жизненной всей ситуации. И мы выдержали самое знаменательное время".

Виктор Алидин прошел путь от рабочего из тверской глубинки до генерал-полковника, начальника Управления КГБ по Москве и Московской области. Именно под его руководством была заложена современная система госбезопасности, по принципам которой ФСБ работает и по сей день. Это он обязал всех учиться – сотрудник должен быть образованным. Это он впервые привлёк талантливых советских инженеров, чтобы внедрить уникальные образцы техники: скрытые камеры, подслушивающие устройства, шифровальные блокноты, средства обнаружения вражеских передатчиков.

Олег Хлобустов, полковник ФСБ России в отставке: "25 июля 1980 года начальник Фрунзенского отдела Юрий Леонидович Левшин звонит дежурному по управлению: умер Высоцкий. Это Олимпиада. Алидин перезванивает и говорит: ваша задача принять все меры для того, чтобы не было никаких эксцессов. Ни в театре, ни вокруг театра. Ни при похоронах. Марина Влади и отец Высоцкого подошли, поблагодарили.

Виктор Иванович лично руководил операцией по освобождению заложников в аэропорту Внуково в 1973-м, когда террористы захватили самолёт Як-40. Ни один пассажир не пострадал.

Через два года – взрыв на станции метро "Измайловская". Дело раскрыто, виновные понесли наказание. Те, кому довелось работать под его руководством, вспоминают: он был непримиримым и бескомпромиссным борцом с казнокрадами и коррупционерами.

Леонид Куцубин, генерал-майор ФСБ России в отставке: "Вышестоящие руководители в некоторых областях занимались взяточничеством за продвижение различных своих интересов. В частности, вам довольно-таки, наверное, известно дело Елисеевского магазина. По результатам были арестованы руководители московской торговли и сняты с работы высокопоставленные чиновники.

Одной из самых сложных задач его руководства стала подготовка и проведение Олимпиады в Москве. Создана беспрецедентная на тот момент система обеспечения безопасности.

Игорь Сапунков, Полковник ФСБ России в отставке: "Это была проделана работа по сотням тысяч людей. В такое непростое время провести в Москве такое мероприятие без каких-либо инцидентов – это большое достижение и по-своему, можно сказать, даже героизм".

Виктор Алидин был не просто кадровым чекистом, а партийным работником, ставшим одним из самых эффективных руководителей Московского управления КГБ. И он всегда оставался верен своему принципу: силовые структуры служат не отдельным личностям, а только государству, Конституции, народу и закону.