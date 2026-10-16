Подросток устроил стрельбу в американской школе — нападавшего ликвидировал прохожий

Учитель и трое учеников погибли в результате стрельбы в школе в американском штате Орегон. Ещё два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в здании, где располагаются начальные классы. Сообщается, что беспорядочную стрельбу вёл 16-летний подросток.

Известно, что перед тем, как ворваться в школу, злоумышленник открыл огонь по автомобилям на парковке. Нападавшего ликвидировал неизвестный ещё до прибытия правоохранителей. Сейчас полиция проверяет, был ли он как-то связан с этим учебным заведением.