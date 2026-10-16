Украина должна будет выплатить кредиторам $6,67 млрд в 2027 году

Украина должна выплатить иностранным кредиторам 6,7 миллиарда долларов за обслуживание госдолга в 2027 году.

Согласно графику платежей Минфина страны, Киеву предстоит выплатить 3,335 миллиарда долларов в счет погашения основной суммы долга. Еще 3,339 миллиарда долларов страна заплатит за его обслуживание. Общая сумма - 6,674 миллиарда долларов.

Общий госдолг Украины на август 2026 года составлял 215,55 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что внешний долг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос в шесть раз. Внешние займы страны сейчас составляют 78,5% от общей суммы госдолга.