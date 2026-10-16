Сотрудникам Госавтоиспекции разрешили лишать водителей прав

Водителей с подтвержденными медицинскими противопоказаниями начнут лишать водительских прав автоматически с марта 2027 года.

С 1 марта 2027 года медицинские организации и ГАИ начнут автоматически обмениваться сведениями о заболеваниях и других ограничениях, несовместимых с вождением. Сотрудники ГАИ смогут лишать прав в автоматическом режиме, сообщил ТАСС юрист Лев Воропаев.

"Сотрудники ГАИ практически в реальном режиме будут видеть все противопоказания, с которыми запрещено управлять тому или иному водителю", - рассказал юрист.

Если информация о противопоказаниях пришла по кандидату в водители, то ему откажут в выдаче прав. Если уже по действующему водителю, то его обяжут пройти медкомиссию в течение трех месяцев. При подтверждении противопоказаний права отберут в автоматическом режиме.

Сейчас для лишения прав необходимо судебное решение.