"Это бахнуло по ней": Ая из "Города 312" винила себя за то, что ее сразил инсульт

Несколько лет назад солистка группы "Город 312" Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) внезапно покинула коллектив. Народ задавался вопросом, куда делась певица, даже ходили слухи, что ее уволили ради новенькой девушки. Но все оказалось куда печальнее.

Оказалось, артистка перенесла обширный инсульт. Артистку чудом спасли. По словам певицы, она не жаловалась на здоровье и подумать не могла, что с ней может случиться такой удар. Одним из симптомов инсульта стала сильная головная боль. Давление не показало сильных отклонений, Ая выпила таблетку и легла спать. А проснулась от страшной тошноты. Затем артистка и вовсе стала заговариваться. Муж, который был рядом, немедленно вызвал скорую помощь.

В новом интервью артистка высказала уверенность, что именно супруг, 58-летний звукорежиссер группы Алексей Лесников, ее спас. Однако теперь он боится, что инсульт может повториться. "Он очень боится меня потерять, так как на его глазах произошел инсульт. Он боится вот второго инсульта. Прямо трясется, не отпускает меня одну куда-то. Ему страшно, что со мной что-то случится", - поведала Светлана в программе "Есть вопросики".

Кроме того, переживает за Назаренко и дочь Екатерина. Сама же Ая испытывала чувство вины перед ней из-за своего недуга. Ей было тяжелее всего видеть, как ее болезнь отразилась на наследнице. "У меня было страшное чувство вины за свою болезнь перед своим ребенком, перед дочерью. Потому что я видела, как это бахнуло по ней. Мне ее жалко было невозможно, она такой стресс пережила", - призналась Назаренко.

При этом она отметила стойкость и силу характера дочери. "Она такой у меня герой, солдатик оловянный. И то сделает, и прибежит, а сама не спала, оказывается, это время вообще. Она так боялась за меня", - сообщила Ая.

При этом она вспомнила, как много лет назад тяжело переживала разлуку с дочерью, когда уехала покорять Москву с группой, оставив ее в Бишкеке. Назаренко добавила, что если бы знала, какую цену ей придется заплатить за карьеру, вряд ли решилась бы на этот шаг.

Отметим, что после перенесенного инсульта Ая не могла не только петь, но и говорить и лишь недавно голос прорезался. Сейчас исполнительница хита "Останусь" хвастается, что начать петь в такси или дома, в любой момент, когда ее захватывают чувства. Артистка рвется в студию.

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