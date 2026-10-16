Начало школьных уроков предложили сдвинуть на 9 часов утра

В российских школах поздней осенью и зимой следует перенести начало занятий с 8:00 на 9:00. Такое мнение высказал в пятницу, 16 октября, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб .

Как уточнил общественник, речь идет про вторую и третью четверть, когда темнеет рано. Особое значение это имеет для учеников младших классов — им приходится добираться до школ впотьмах.

Гриб отметил, что сдвиг начала занятий на более позднее время поможет повысить безопасность детей, а решение о новом расписании можно оставить на усмотрение школ, сообщает РИА Новости.

Ранее в борьбе против хронической усталости школьников российские депутаты выдвигали предложение запретить учебу по субботам и вернуться к пятидневным графикам. Сторонники этой идеи убеждены: шестидневная рабочая неделя при всего одном выходном дне формирует непомерную нагрузку на детей.

Наряду с этим в Государственной думе отмечали, что следовало бы подумать над более поздним началом экзаменов. Дети и так сильно нервничают перед ЕГЭ, а ранний подъем, чтобы успеть в пункт сдачи к 10 утра, добавляет нервного напряжения. В нижней палате парламента предположили, что начало экзаменов в полдень дало бы школьникам возможность выспаться и продемонстрировать более высокие результаты.