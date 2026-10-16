Ставший курьером сын расстроил Глафиру Тарханову

Глафира Тарханова считается одной из самых востребованных отечественных актрис. При этом она умудряется совмещать большую занятость с семьей. У артистки пятеро детей.

Актеры Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев оформили отношения через три месяца после знакомства. С тех пор супруги воспитывают четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора и дочь Лукерью.

В новом интервью актриса вспомнила, как ее первенец, будучи еще учащимся, решил заработать первые деньги и устроился работать курьером. Глафира Тарханова не стала его отговаривать, но она расстроилась, что из-за работы он пропустил занятие с репетитором.

"Он пытался зарабатывать во время обучения. Но классно… Он пропустил репетитора, которого я оплатила, а тот стоит в три раза дороже, чем то, что сын заработал курьером", - сообщила актриса.

При этом она подчеркнула, что понимает и одобряет желание старшего наследника иметь собственные карманные деньги. Но актриса убеждена, что для начала Корней должен научиться расставлять приоритеты, передает Starhit. И образование, по ее мнению, все же стоит на первом месте.

"Я не могла эту инициативу купировать сразу, но если ты не можешь распределиться в своем графике… Потому что он поехал на окраину Москвы, где-то застрял, что-то куда-то отвозил, вернулся и отменил занятия. Ну, получается, что сейчас не получается", - заключила артистка.

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