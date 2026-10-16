Во Владимире отразили попытку удара по тепловой инфраструктуре

ВСУ минувшей ночью пытались атаковать беспилотниками тепловую инфраструктуру Владимира.

Врага остановили защитники области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Информации о пострадавших и разрушениях нет, имеются незначительные повреждения.

Угроза атаки на регион сохраняется, жителям области следует соблюдать меры предосторожности, добавил Авдеев.

11 октября в результате налета БПЛА пострадал дата-центр "Яндекса" во Владимирской области. Его работа полностью остановлена.

Минувшей ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 644 украинских беспилотника.