Российские бойцы нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщило Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, в Одесской области поражен логистический центр "Блум" в населенном пункте Теплодар, который использовался для хранения грузов военного и двойного назначения.

На переходе морем поражен очередной сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного назначения.

Удары возмездия ВС России продолжаются в ответ на попытки укронацистов бить по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. На этом фоне отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что лучшее, чего сейчас может добиться киевский режим на фронте, — это внезапный крах ВСУ. Это единственный способ спасти жизни украинцев, которых используют как пушечное мясо, убежден эксперт.

Отставной коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми отмечал, что НАТО просчиталась в отношении России: конфликт на Украине не только не ослабил ее, но и открыл возможности для усиления российской армии. По признанию британского военного, "русские оказались гораздо более устойчивыми, чем мы думали" (цитата по РИА Новости).