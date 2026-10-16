Президент США Дональд Трамп признал главаря киевского режима Владимира Зеленского помехой миру на Украине, а также интересам Соединенных Штатов. На это указал в пятницу, 16 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем официальном "Макс"-канале, Зеленский "до крови укусил кормящую его руку", хотя европейские спонсоры "уговаривают киевскую вошь запастись терпением, не злить дядюшку Джо и дождаться проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс".

Однако, предрек Медведев, даже проигрыш на парламентских выборах в США Республиканской партии, представителем которой является Трамп, не сулит Зеленскому ничего хорошего, поскольку американский лидер "злопамятен и не должен прощать".

Зампред Совбеза сравнил представителей киевского режима с насекомыми, которых "ждет обработка ядовитым дустом". По мнению Дмитрия Медведева, после такой дезинсекции "лучше будет эпидемиологическая ситуация в мире".

Попытки утратившего легитимность президента Украины дерзить президенту США в мире встретили недоумением и насмешками. Журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский — "мошенник, лжец, марионетка и диктатор", а его попытки цепляться за власть, несмотря на утрату легитимности, — клоунское шоу.

Даже Европа, недовольная налаживанием отношений между Москвой и Вашингтоном, пытается утихомирить Зеленского. Как утверждают источники Bloomberg, в ЕС призывают главаря киевского режима поумерить пыл и прекратить критиковать Трампа, ведь альтернативы военному партнерству с Вашингтоном нет.